PMPA inicia treinamento para os militares que vão atuar no trânsito de Belém

(Foto: Ascom PMPA) – Um total de 176 policiais militares participa da atividade, que possui carga horária de 40 horas/aula e ocorrerá até o dia 6 de fevereiro

Visando atualizar os conhecimentos dos profissionais que irão atuar na fiscalização e gestão do trânsito, por ocasião do convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Polícia Militar, promovendo a adaptação às novas normas, técnicas e legislações relacionadas ao trânsito e à segurança pública, a corporação iniciou nesta segunda-feira (6), a Capacitação em Atualização de Agente de Trânsito.

A capacitação está sendo realizada no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) e coordenada pelo Departamento Geral de Educação e Cultura da PMPA (DGEC), no bairro do Souza, em Belém, e possui carga horária de 40 horas/aula, e ocorrerá entre os dias 6 de janeiro a 6 de fevereiro, onde 176 policiais militares lotados no Quartel do Comando-Geral, Comando de Policiamento da Capital I e II (CPC I e CPC II), Especializado (CPE), Ambiental (CPA) e da Região Metropolitana (CPRM) estarão tecnicamente capacitados com conhecimentos e habilidades para fiscalizar o trânsito, controlar o fluxo de veículos e segurança viária, utilizando as ferramentas mais modernas e eficientes disponíveis, promovendo a integração das atividades de fiscalização de trânsito com as funções policiais militares, visando à prevenção e à repressão de crimes no trânsito e à manutenção da ordem pública.

A medida visa atender ao anúncio realizado no último dia 1° pelo governador Helder Barbalho de que a Polícia Militar passaria a atuar na fiscalização de trânsito em Belém. Esta e outras ações do Governo do Estado visam ampliar a integração das estratégias de segurança pública nas esferas federais, estaduais e municipais e que serão desenvolvidas na capital paraense antes, durante e após a realização da COP 30.

“Mais uma vez, estamos prontos para fazer história pois desde 1997 a Polícia Militar não realizava fiscalização de trânsito e agora reconquista espaço e aumenta sua responsabilidade que não se restringe ao policiamento ostensivo e preventivo, mas vai ser ampliado à fiscalização e ordenamento do trânsito de Belém, a cidade da COP 30”, frisou o secretário da Segurança Pública, Ualame Machado.

Atuação visa educar condutores e organizar o trânsito – O convênio entre a Prefeitura e a PM tem prazo de 48 meses, mas pode ser prorrogado e busca implementar estratégias de educação, controle e fiscalização do trânsito, além de reforçar a ética, o respeito à autoridade, o bom relacionamento com a proximidade com comunidade, estimulando a responsabilidade e a imparcialidade no exercício das funções.

“Inicialmente, o caráter vai ser mais educativo. Até porque, o objetivo não é a produção gratuita de autos de infração para toda ocorrência. A não ser em casos recorrentes ou mais graves. Mas, o objetivo primeiro é educativo, é orientar o cidadão, pois, há quase 30 anos os belenenses estavam acostumados a uma fiscalização de trânsito exclusiva da Semob, então, pode ser que estranhem esse tipo de fiscalização pela PM, mas, em pouco tempo vão ver o ordenamento no trânsito de Belém”, destacou o comandante-geral da PM, coronel Dilson Júnior.

