Águas de Novo Progresso-Pagamento das faturas de água e esgoto podem ser realizadas via canais de atendimento digitais

Como medida de prevenção e proteção diante da pandemia, umas das recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) é evitar aglomeração. Por isso, a Aegea MT/PA, empresa responsável pela gestão de 25 concessões de água e esgoto no estado de Mato Grosso e Pará suspendeu temporariamente o atendimento presencial ao público nas concessionárias e está incentivando os usuários a utilizarem os canais digitais para solicitação de serviços e pagamento das faturas, de forma segura, sem a necessidade de sair de casa.

As concessionárias Águas de Carlinda, Águas de Cláudia, Águas de Guarantã do Norte, Águas de Marcelândia, Águas de Matupá, Águas de Novo Progresso, Águas de Peixoto de Azevedo, Águas de Santa Carmem, Águas de Sinop, Águas de Sorriso, Águas de Vera e Águas de União do Sul, disponibilizam o pagamento da conta de água e esgoto com cartão de débito e crédito, garantindo maior comodidade e segurança ao usuário.

O serviço está disponível no site da Aegea MT e no Águas App. No endereço www.aegeamt.com.br ao acessar “Serviços Online”, o usuário deve selecionar a sua concessionária. Caso já tenha o cadastro, o consumidor precisa ter em mãos o número do CPF e matrícula (presente na conta de água), ou o CNPJ, no caso de empresas.

Para realizar o pagamento com cartão de crédito, basta selecionar a fatura e escolher a opção “por cartão de crédito” e preencher os campos para efetuar. Para a modalidade, a concessionária aceita as bandeiras Visa, MasterCard e Maestro. Disponível nos sistemas Google Play e na App Store, o aplicativo Águas App oferece ao usuário as mesmas opções do site.

Em ambos canais de atendimento, o usuário também pode realizar pagamentos via código de barras e débito automático, ter acesso a segunda via da fatura, consultar histórico de contas e consumo, esclarecer dúvidas, solicitar religação, notificar falta de água e vazamentos, entre outras opções de serviços.

O coordenador comercial da Aegea MT, Edisandro Azevedo, destaca com essa iniciativa o compromisso das concessionárias junto à comunidade. “Todos os canais digitais podem ser acessados de forma rápida e prática, as medidas adotadas visam a segurança e o bem estar da população que não precisa sair de casa para evitar filas com aglomeração de pessoas, garantindo assim uma maior comodidade”, pontuou.

CANAIS DE ATENDIMENTO– As concessionárias ficam à disposição pelo atendimento 24h no 0800 647 6060 (ligações de telefone fixo e celular). As unidades disponibilizam também o WhatsApp pelo número (66) 99724-2963, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h.

Os pedidos de ligação nova de água e esgoto e troca de titularidade, que antes exigiam atendimento presencial, podem ser solicitados no e-mail: relacionamento@aegea.com.br ou pelo atendimento via WhatsApp.

