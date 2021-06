Águas de Novo Progresso realizará limpeza na adutora nesta quarta (30)

Iniciativa da concessionária visa melhorar abastecimento no município

A equipe técnica da Águas de Novo Progresso irá executar, nesta quarta-feira (30.06), a partir das 12h, uma limpeza na adutora de água bruta do sistema de adução da captação da Estação de Tratamento de Água do Rio Jamanxim.

A concessionária destaca que que durante a execução das melhorias poderá ocorrer baixa pressão e/ou desabastecimento pontual no município, principalmente nos pontos mais altos.

O coordenador da Águas de Novo Progresso, Iury Kols, destaca que além dessa iniciativa, outras ações estão em andamento para elevar o índice de saneamento básico no município. “Essa melhoria faz parte do cronograma de investimentos da concessionária, que tem trabalhado de forma intensa para manter a regularidade no fornecimento de água para toda a comunidade. Vamos continuar investindo para atender a população com serviços de qualidade e uma infraestrutura que acompanhe o crescimento do município”, ressalta.

A concessionária lamenta os transtornos, agradece a compreensão de todos e orienta aos usuários que façam uso consciente da água, evitando o desperdício.

A Águas de Novo Progresso destaca que a equipe técnica está trabalhando para normalizar a situação o mais breve possível e, se coloca à disposição pelos canais de atendimento: 0800 647 6060 (para ligações de telefones fixo ou celulares), pelo (66) 9 9724-2963 (WhatsApp), ou no aplicativo Águas APP.

