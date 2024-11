Águas de Novo Progresso tem Dia de Voluntariado com mutirão de limpeza e benfeitorias no Centro Educacional Valdir Antônio Sanches – CEVAS

O compromisso é com ações transformadoras que trazem a perspectiva de um futuro melhor- (Foto:Reprodução)



A Águas de Novo Progresso realizou o “Dia de Voluntariado” no Centro Educacional Valdir Antônio Sanches – CEVAS – com oito colaboradores da concessionária e máquinas, entre retroescavadeira e outras, durante uma limpeza geral do local juntamente com benfeitorias, como conserto de cercas, criação de hortas e retirada de entulhos.

O compromisso com ações transformadoras que trazem a perspectiva de um futuro melhor é o foco das ações de voluntariado, seja doando tempo, trabalho ou talento para causas de interesse social e comunitário. “Este dia no CEVAS foi bem especial e já tem feito diferença na vida de muitas pessoas”, relata Clebson Macedo, supervisor da Águas de Novo Progresso.

Esta iniciativa foi realizada no dia 19 de outubro, após a equipe de responsabilidade social da concessionária identificar a necessidade de intervenção com visita de diagnóstico do território. “Agradeço a cada um que deixou de estar com sua família neste sábado e aproveitar a folga do trabalho ou dia de lazer para estar aqui conosco, ajudando o próximo e contribuindo para o bem-estar da nossa comunidade, que é onde vivemos”, diz Maikon Ribeiro, agente de saneamento da Águas de Novo Progresso, e voluntário nesta ação.

O CEVAS é uma organização não-governamental que atende crianças com idade entre 5 e 10 anos, dos sexos feminino e masculino, em situação de vulnerabilidade, com a finalidade de acolher no contraturno escolar ou no caso de não haver programa público específico para atender essas crianças, então funcionando para o apoio aos pais que trabalham fora. A instituição é mantida por doações da própria comunidade de Novo Progresso, Igreja Católica e a Prefeitura de Novo Progresso, responsável pela contratação e pagamento de três colaboradores que cuidam diariamente do funcionamento.

Outras iniciativas semelhantes a esta podem ocorrer à medida que a equipe de responsabilidade social da Regional MT-PA, for identificando instituições que necessitam e acolham a parceria. Mediante o diagnóstico positivo para intervenção, o grupo de voluntariado da concessionária é reunido e organizado na melhor data possível para as partes envolvidas. Assim explica a coordenadora Cida Viveiros, ao ressaltar que “Movimentar vidas por meio do trabalho voluntário é da nossa natureza”, finaliza.

Fonte:Ascom AEGEA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/11/2024/06:41:43

