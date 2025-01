Águia enfrenta Independência na primeira fase da Copa Verde

Foto: Reprodução | A competição terá 24 participantes, mas apenas 16 deles entrarão em campo na próxima quarta-feira (22), pela primeira fase

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira (16) a tabela detalhada da primeira rodada da Copa Verde, com datas e horários de todos os duelos.

A competição terá 24 participantes, mas apenas 16 deles entrarão em campo na próxima quarta-feira (22), pela primeira fase. Os outros oito aguardam os classificados para a disputa da etapa seguinte.

Todos os confrontos acontecerão em duelos únicos, onde o vencedor avança. Vale lembrar que Luverdense-MT e São Raimundo-RR disputarão o torneio, já que herdaram as vagas de Atlético-GO e Cuiabá.

A dupla desistiu do torneio após a CBF confirmar que a Copa Verde não cederá vagas para a Copa do Brasil de 2026.

15h30: Ceilândia x Capital-TO

Estádio: Maria de Lourdes Abadia

Próximo Adversário: Brasiliense

19h00: Porto Velho x Humaitá

Estádio: Aluizio Ferreira

Próximo Adversário: Paysandu

19h00: Tocantinópolis x GAS

Estádio: João Ribeiro

Próximo Adversário: Amazonas

19h00: Vitória-ES x Rio Branco-ES

Estádio: Salvador Costa

Próximo Adversário: Goiás

20h00: Águia de Marabá x Independência

Estádio: Zinho Oliveira

Próximo Adversário: Manaus

20h00: União Rondonópolis x União-TO

Estádio: Luthero Lopes

Próximo Adversário: Aparecidense

20h30: São Raimundo-RR x Trem

Estádio: Flamarion Vasconcelos

Próximo Adversário: Remo

21h00: Operário-MS x Luverdense

Estádio: Jacques da Luz

Próximo Adversário: Vila Nova

Os classificados na primeira fase do torneio vão encarar os outros oito já classificados: Amazonas, Aparecidense-GO, Brasiliense-DF, Goiás, Manaus, Paysandu, Remo e Vila Nova.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/01/2025/10:12:40

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...