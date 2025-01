IFPA abre inscrições para 80 vagas em ensino médio técnico

Foto: Reprodução | Para se inscrever, o candidato deverá ter concluído ou estar concluindo o 9° ano do ensino fundamental ou ensino equivalente e ter em mãos o documento oficial de identificação com foto e o histórico escolar ou boletim escolar oficial

O Instituto Federal do Pará (IFPA) abriu inscrições para o Processo Seletivo Especial (PSE) do campus avançado Vigia, no nordeste do estado. A seleção será por desempenho escolar. Ao todo, são 80 vagas ofertadas em cursos de educação profissional técnica de nível médio, na forma de oferta integrada ao ensino médio.

As vagas são distribuídas em:

40 vagas para o curso de aquicultura, matutino

40 vagas para informática, vespertino.

Os cursos são presenciais, para ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2025, conforme o calendário acadêmico do campus. As oportunidades são cursos regulares com duração de até quatro anos, com matriz curricular composta de disciplinas de formação geral do ensino médio e específicas da área profissional de cada curso.

Inscrições e requisitos

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente presencialmente, na secretaria acadêmica do campus avançado Vigia, de 16 a 17 de janeiro e de 20 a 24 de janeiro, das 9h às 11h e das 14h às 16h, e, nos dias 18 a 25 de janeiro, das 9h ao meio-dia.

Para se inscrever, o candidato deverá ter concluído ou estar concluindo o 9° ano do ensino fundamental ou ensino equivalente e ter em mãos o documento oficial de identificação com foto e o histórico escolar ou boletim escolar oficial.

O candidato autodeclarado negro (preto ou pardo), indígena ou quilombola realizará o procedimento de heteroidentificação.

