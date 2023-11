Aguinaldo Promissória atirou na própria cabeça, aponta laudo pericial

(Foto:Reprodução) – Foi o próprio Aguinaldo Promissória quem realizou o disparo de arma de fogo que ceifou sua vida, sem contudo afirmar se foi acidental ou voluntário. Essa é a conclusão do laudo pericial de levantamento de local de crime com cadáver, realizado pelos peritos criminais da Polícia Científica, encaminhado nesta terça-feira (7) para o delegado Fábio Amaral, responsável pelo inquérito que apura a morte do vereador.

O empresário e parlamentar no 1ª mandato, morreu com disparo de arma de fogo na cabeça, na madrugada do dia 25 de setembro, em um dos quartos de sua residência localizada na avenida Anísio Chaves, bairro do Aeroporto Velho.

A namorada Isabela Ataíde, que estava com ele, disse, na época que ele mesmo realizou o disparo. Após ser ouvida na delegacia, a jovem foi liberada.

Como os laudos ainda estavam sendo elaborados, o delegado Fábio Amaral pediu prorrogação do prazo para concluir o inquérito. Agora aguarda somente o laudo do perito médico legista.

Fonte:O Impacto/ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/11/2023/09:32:19

