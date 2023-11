Caso Líbia Tavares: Justiça decide mandar Jussara Nadiny a júri popular

Jussara Nadiny (blusa branca) mostrando aos peritos como Líbia teria subido no capô do carro — Foto: Ulisses Farias/TV Tapajós

De acordo com o juiz Gabriel Veloso, Jussara Nadiny poderá recorrer em liberdade.

O juiz titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, no oeste do Pará, Gabriel Veloso, decidiu na manhã desta quinta-feira (9), que a ré Jussara Nadiny Cardoso Paixão, será submetida a júri popular em data ainda ser definida. Jussara foi pronunciada por homicídio doloso (motivo fútil e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido) em relação a morte de Líbia Tavares, em fevereiro deste ano.

De acordo com o juiz Gabriel Veloso, Jussara Nadiny poderá recorrer em liberdade mediante medidas cautelares, uma vez que não houve notícias de quebra de aludidas medidas foi concedido o direito a ela de recorrer nessa mesma condição.

Em 29 de setembro deste ano, a Justiça ouviu testemunhas e Jussara Nadiny, na audiência de instrução e julgamento do caso.

Jussara foi denunciada à Justiça pelo promotor Diego Libardi pelo crime de homicídio qualificado. Na denúncia, o promotor levou em consideração as provas produzidas no inquérito policial e as perícias realizadas no local do crime e no corpo de Líbia Tavares. No documento, ele observa que “ao trafegar com a vítima sobre o capô do veículo que dirigia, Jussara se utilizou de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa de Líbia, que caiu no asfalto batendo a cabeça, o que provocou sua morte instantânea”.

Líbia Tavares morreu no fim da noite do dia 21 de fevereiro, após ter se desentendido em um bar com Jussara Nadiny, e depois ter encontrado a rival no bairro do Diamantino, onde voltaram a discutir. Líbia então teria subido sobre o capô do carro que era dirigido por Jussara, e cerca de 300 metros depois, caiu batendo com a cabeça no asfalto e morrendo antes da chegada dos socorristas do Samu.

Fonte: G1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/11/2023/14:33:13

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...