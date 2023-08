Aguirre admite falta de pontaria do Santos: “Contra um time forte, tem que aproveitar as oportunidades”

O Santos foi derrotado neste domingo pelo Atlético-MG, por 2 a 0. Mesmo com o resultado negativo, a equipe fez bons minutos no fim do primeiro tempo e quase chegou ao empate. Entretanto, o time desperdiçou oportunidades.

“Foi um jogo muito difícil. Tentamos ser protagonistas. No começo, o Atlético-MG pressionou e encontrou algumas chances de gol. Mas depois de levar o primeiro gol, nós tivemos o controle do jogo e criamos muitas situações claras para marcar o empate. Foram quatro chances e estivemos perto. Contra um time tão forte, você tem que aproveitar as oportunidades de gol. Não fomos bem nas finalizações”, decarou o técnico Diego Aguirre na entrevista coletiva após o jogo.

Em toda a partida, o Peixe finalizou treze vezes, mas não acertou o alvo, segundo os dados da Footstats. O atacante Marcos Leonardo foi o que mais tentou, com seis chutes e não teve sucesso.

“Depois em uma bola parada, tomamos o segundo gol. Foi aí que vimos que ficava muito difícil para virar o jogo. Acho que a proposta do time foi boa. Viemos para jogar, tentar ganhar, mas não conseguimos”, acrescentou.

O Santos levou dois gols do Paulinho. Um aos 12 minutos da etapa inicial e outro aos 22 do segundo tempo. O último foi feito após cobrança de bola parada e cabeceio na primeira trave.

“O importante é que criamos chances de gol. O time foi para frente para presisonar, controlou, mas são coisas que acontecem. Temos que melhorar para aproveitar as chances, especialmente nos jogos fora de casa. Mas hoje, infelizmente, não aconteceu”, completou Aguirre.

Na próxima rodada, o Santos visita o lanterna América-MG fora de casa. No domingo, o Peixe terá um confronto direito na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, na Arena Independência. No momento, a equipe é a 17ª colocada, com 21 pontos.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Pedro Souza/assessoria)/Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/08/2023/10:28:37

