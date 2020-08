Figueirense vence o Botafogo-SP fora de casa pela Série B

O Botafogo-SP perdeu por 1 a 0 para o Figueirense neste sábado, no Estádio Santa Cruz, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O gol da vitória do visitante foi marcado por Keké, aos 16 minutos do segundo tempo. Com os três pontos, os catarinenses sobem para 17º e seguem no Z-4. O Botinha é o nono colocado.

Na próxima rodada, o Botafogo visita o Juventude, sábado, no Alfredo Jaconi. O Figueirense receberá o Confiança, no mesmo dia, no Orlando Scarpelli

O Náutico empatou em 3 a 3 com o Juventude, também neste sábado. A equipe de Caxias marcou com Dalberto (2) e Rafael Silva. Os gols do Timbu foram de Jean Carlos (2) e Erick.

O Náutico é o 12º da Série B. O Juventude ocupa o sexto lugar.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Vitor Silva/Botafogo)

