Alcoa Foundation investe R$ 2,1 milhões em projetos de inovação tecnológica no Pará

Juruti e Santarém recebem equipamentos na inauguração dos novos centros tecnológicos em parceria com a Ufopa para fomentar o ensino, pesquisa e mão de obra local – Foto: Reprodução

Juruti, outubro de 2024 – A Alcoa Foundation acaba de entregar dois laboratórios que integram o projeto do Centro Tecnológico de Geociência e Engenharia (CTGE) da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), nos municípios de Juruti e Santarém. Com investimento de R$ 2,1 milhões, o apoio aos projetos de inovação tecnológica contempla a aquisição de computadores e equipamentos para análise de solos, rochas e concreto, que apoiam o fomento à pesquisa realizados pela universidade. A iniciativa dá continuidade ao trabalho realizado pela Alcoa Juruti com foco no desenvolvimento das regiões em que atua.

“Apoiar projetos como esse não apenas fortalece a formação acadêmica, mas também promove um ciclo virtuoso de inovação e desenvolvimento que beneficiará toda a sociedade. Além disso, a utilização desses recursos tecnológicos pode levar à criação de propostas e projetos que visem resolver problemas comunitários, como o de planejamento urbano”, explica Caroline Rossignol, presidente da Alcoa Foundation.

A parceria entre a Alcoa Foundation e a Ufopa é um exemplo de como o investimento em educação e pesquisa pode gerar benefícios duradouros para as comunidades, impulsionando o desenvolvimento econômico local. Um dos itens dos novos laboratórios é um equipamento para produção de tijolos ecológicos. O material está em fase de estudos e será possível aprimorar seu desenvolvimento no centro tecnológico.

“Fazer testes em rochas e materiais utilizados na engenharia civil é fundamental para garantir a qualidade e a durabilidade das obras. No caso dos tijolos ecológicos, a produção na universidade é uma excelente oportunidade para demonstrar a viabilidade do produto. Esses tijolos, que geralmente são feitos de materiais reciclados e não utilizam argamassa, podem oferecer vantagens significativas em termos de sustentabilidade e redução de impacto ambiental”, afirma a reitora da Ufopa, Aldenize Ruela Xavier.

A iniciativa também tem a parceria da FIAM (Fundação de Integração Amazônica), contribuindo com o fortalecimento da educação pelo projeto EDUCT-Juruti, que teve como objetivo aproximar jovens do ensino médio e a universidade, incentivando e divulgando ciência e tecnologia, e gerando recursos para a universidade.

Os Centros Tecnológicos inaugurados em Juruti e Santarém irão contribuir com o desenvolvimento acadêmico de engenharia das universidades das duas cidades. Eles também vão aprimorar o ensino dos cursos de Geologia, Geofísica, Bacharelado Interdisciplinar em Ciências da Terra, Biologia, Arqueologia, Ciências da Saúde e Engenharia de Minas, já oferecidos pela Ufopa. A ideia é atender e apoiar também outros cursos como agronomia e engenharia civil divididas nas duas unidades, além dos alunos do ensino médio. Ao todo, em Juruti e Santarém o projeto atenderá em média 30 turmas.

“Eu ingressei na primeira turma do curso de Engenharia de Minas da UFOPA e, no início, nós contávamos com um espaço no Tribódromo, aqui em Juruti, para estudar. Não tínhamos toda essa estrutura tecnológica que acabou de ser entregue. Fico muito feliz em saber que os novos alunos terão oportunidade de acesso a equipamentos de última geração”, comemora Renata Joice Duarte, que atualmente é Engenheira de Minas na Alcoa Juruti.

O investimento tem como objetivo impulsionar o crescimento das comunidades locais e das instituições de ensino para fomentar a educação, a pesquisa e a inovação na região, agregando bem-estar e desenvolvimento socioeconômico. Dentre os projetos já implantados, destacam-se ainda a Biofábrica e o Pronatura International, que fortalecem a autonomia das comunidades de Juruti.

Sobre a Alcoa Foundation

A missão da Alcoa Foundation é investir onde a empresa está presente, fazendo parcerias com as comunidades para atender às necessidades locais de maneira sustentável. Com uma estratégia que envolve doações corporativas e voluntariado por parte dos funcionários, os esforços filantrópicos da organização contribuem para programas que protegem e preservam o meio ambiente, além de promoverem o acesso igualitário à educação e oportunidades de desenvolvimento econômico e social. Para mais informações, acesse www.alcoa.com/foundation/en.

Sobre a Alcoa Juruti

Fundada em 2009 no oeste do estado do Pará, na Floresta Amazônica, a mina de Juruti possui uma reserva potencial de bauxita de 700 milhões de toneladas métricas. Sua capacidade operacional atual é de 7,5 milhões de toneladas por ano de bauxita de alta qualidade.

A unidade é composta por plantas de britagem e lavagem, bacias de rejeitos e pátios de estocagem. Já a frota ferroviária conta com quatro locomotivas, com um total de 81 vagões de 80 toneladas de capacidade cada, que fazem o transporte de minério até o porto.

Para integrar a operação às comunidades, a Alcoa promove voluntariamente ações sociais para o fortalecimento da infraestrutura, mão de obra e negócios locais. A empresa já investiu até o momento, tanto em áreas urbanas quanto rurais, mais de R$ 81 milhões em iniciativas relacionadas à saúde, educação, segurança pública e assistência social, por exemplo.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte: FSB Comunicação e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/10/2024/10:09:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...