ACNUR e UEPA promovem Curso de Jornalismo Humanitário em Belém (PA)

Curso será realizado no dia 7 de outubro no Auditório Paulo Freire da Universidade do Estado do Pará, das 8h30 às 12h

A Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e a Cátedra Sérgio Vieira de Mello (CSVM) da Universidade do Estado do Pará (UEPA) promoverão o Curso de Jornalismo Humanitário na próxima segunda-feira (7) em Belém.

O evento será realizado das 8h30 às 12h no Auditório Paulo Freire da UEPA, com inscrições gratuitas disponíveis na plataforma Sympla. É possível se inscrever clicando aqui. Destinado a estudantes e profissionais da área de comunicação, o curso também é aberto a acadêmicos e profissionais de áreas correlatas interessados em aprimorar seus conhecimentos em assuntos humanitários.

Cada participante receberá um certificado de conclusão ao final do curso, reforçando o compromisso do ACNUR e da UEPA na abordagem de temas de relevância global.

A ação é parte de um esforço contínuo do ACNUR para fortalecer a cobertura responsável e ética sobre o deslocamento forçado, que afeta mais de 120 milhões de pessoas ao redor do mundo. O curso visa capacitar comunicadores com ferramentas que permitem uma abordagem humanizada e precisa das histórias de pessoas refugiadas.

Entre os temas abordados estão os princípios do jornalismo humanitário e do direito internacional dos refugiados, seguindo as boas práticas recomendadas pelo Guia de Cobertura Jornalística Humanitária do ACNUR. Representantes dos escritórios do ACNUR em Belém e Manaus estarão presentes no evento, assim como a jornalista venezuelana Lis Carolina Martinez.

Cátedra Sérgio Vieira de Mello



Desde fevereiro deste ano, a UEPA é conveniada à Cátedra Sérgio Vieira de Mello (CSVM) do ACNUR, cujo objetivo é contribuir para atividades em diversos eixos de atuação, como o ensino sobre o deslocamento forçado de pessoas aos acadêmicos de diferentes áreas de conhecimento.

Além disso, a Cátedra busca promover dados, informações e referências para facilitar pesquisas acadêmicas que tratem da perspectiva das pessoas refugiadas em seus processos de integração. Por fim, a iniciativa implementa projetos de extensão universitária, como clínicas de orientação jurídica, aulas de português e apoio psicossocial, por exemplo.

As instituições vinculadas à CSVM também possuem um papel fundamental para o fortalecimento de políticas públicas, além de atuarem efetivamente para a revalidação de diplomas de refugiados acadêmicos.

Atuação do ACNUR no Pará

No Pará, o ACNUR tem atuado junto a diversas instituições parceiras para assegurar proteção e o acesso a direitos para pessoas refugiadas no Brasil. O ACNUR trabalha em estreita colaboração com organizações do setor público, privado, sociedade civil, universidades e demais agências das Nações Unidas para proteger e promover soluções duradouras para as pessoas refugiadas, apátridas e outras em necessidade de proteção internacional.

Serviço:

Curso de Jornalismo Humanitário

Quando: 7 de outubro de 2024, das 8h30 às 12h

Onde: Auditório Paulo Freire, Universidade do Estado do Pará (UEPA), Belém

Inscrições gratuitas: https://www.sympla. com.br/curso-de-jornalismo- humanitario-2024—acnur-e- uepa__2649573

Fonte: ACNUR

