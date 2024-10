Com apoio do CIEAM, webinar da FGV analisará as rotas de integração na Amazônia

Foto: Reprodução

Evento Diálogos Amazônicos será realizado on-line no dia 7 de outubro, às 19h, no canal da instituição no YouTube

Episódio analisará o empenho do Ministério do Planejamento para realizar importantes investimentos na busca pela integração interamericana pela Amazônia

A floresta Amazônica se estende por diversos países, sendo 60% dela pertencente ao território brasileiro. Ao todo, existem 190 projetos de integração Sul-Americana

A quarta temporada do Diálogos Amazônicos, patrocinado pelo CIEAM (Centro da Indústria do Estado do Amazonas), terá mais um episódio on-line no dia 7 de outubro, segunda-feira às 19h, no canal da FGV EESP. O webinar fará uma avaliação sobre as rotas de integração na Amazônia. A Fundação Getúlio Vargas, por meio da Escola de Economia de São Paulo (FGV EESP), promove reuniões com encontros virtuais da série Diálogos Amazônicos, uma plataforma digital para discutir com toda a sociedade civil organizada temas de interesse do desenvolvimento socioeconômico sustentável da Amazônia brasileira.

O episódio vai ressaltar o empenho que o Ministério do Planejamento está tendo para realizar importantes investimentos na busca da integração interamericana pela Amazônia. A floresta Amazônica se estende por diversos países, sendo 60% dela pertencente ao território brasileiro. Ao todo, existem 190 projetos de integração sul-americana. O evento também vai abordar esses trabalhos e seus impactos para o desenvolvimento socioeconômico sustentável da região e a promoção de bem-estar social para os povos amazônidas.

O webinar contará com a participação de João Villaverde, secretário de Articulação Institucional do Ministério do Planejamento e Orçamento, e de Augusto Rocha, diretor do Conselho de Logística do CIEAM (Centro da Indústria do Estado do Amazonas), empresário e professor da UFAM (Universidade Federal do Amazonas),

A moderação ficará por conta de Márcio Holland, professor e coordenador da pós-graduação em Finanças e Economia e em Data Science Aplicada da FGV EESP. Ao seu lado, estará Daniel Vargas, professor da FGV EESP, coordenador do Observatório de Bioeconomia da FGV e aluno das Universidades de Cambridge (Inglaterra) e de Bonn (Alemanha).

A série Diálogos Amazônicos tem o patrocínio do CIEAM, da Bic da Amazônia, da Coimpa Industrial, da Honda Componentes, da Copag da Amazônia, da MK Eletrodoméstico Mondial, da UBC da Amazônica, da Visteon da Amazônia, da Essilor da Amazônia SINAEES (Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do Estado do Amazonas), da Jaime Benchimol, da Águas de Manaus, da Super Terminais, da Midea Carrier, da Abraciclo (Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares),da SIMMEM (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Manaus), da PCE Embalagens, da Placibrás da Amazônia, da FIEAM (Federação das Indústrias do Estado do Amazonas) e da Impressora Amazonense.

SERVIÇO

Data: 07/10 (segunda-feira)

Horário: 19h00

Transmissão: Canal da FGV EESP

Para saber mais, acesse: https://eesp.fgv.br/dialogos- amazonicos

Sobre o CIEAM

O Centro da Indústria do Estado do Amazonas (CIEAM) é uma entidade empresarial com personalidade jurídica, ligada ao setor industrial, que tem por objetivo atuar de maneira técnica e política em defesa de seus associados e dos princípios da economia baseada na Zona Franca de Manaus (ZFM). Implementada pelo governo federal em 1967, com o objetivo de viabilizar uma base econômica no Amazonas e promover melhor integração produtiva e social entre todas as regiões do Brasil, a Zona Franca de Manaus é um modelo de desenvolvimento regional bem-sucedido que devolve aos cofres públicos mais da metade da riqueza que produz. Atualmente, são 600 empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM), que geram mais de 500 mil empregos, diretos e indiretos, e garantem a preservação de 97% da cobertura florestal do Amazonas. Em 2023, movimentou mais de 172,6 bilhões.

