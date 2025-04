Mulher é morta em bar no Marajó

(Foto: Reprodução) – Vítima estava consumindo bebida alcoólica na companhia de um homem, que é o principal suspeito de cometer o crime

Maria José dos Santos, de 53 anos, foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (28) dentro de um bar localizado na zona rural do município de Anajás, no Arquipélago do Marajó. A Polícia Civil informou que um suspeito foi preso em flagrante.

De acordo com informações da Polícia Militar, Maria José havia participado de uma festa na comunidade Joviniana Pantoja no domingo (27). Após o evento, ela seguiu acompanhada por dois homens até um bar que funcionava na residência dela, onde o trio continuou ingerindo bebidas alcoólicas. As informações foram divulgadas pelo portal Notícias Marajó.

Testemunhas relataram que, durante a madrugada, um dos homens deixou o local, enquanto o outro permaneceu no bar com a vítima, sendo a última pessoa a ter contato com ela com vida. Na manhã seguinte, o homem que havia saído retornou ao local e encontrou Maria José morta, com ferimentos de corte no pescoço e vestígios de sangue espalhados pelo ambiente. Ele acionou os filhos da vítima, que moram nas proximidades.

Os filhos chamaram policiais militares destacados em Santa Cruz do Arari, município vizinho, que estavam na região. Os policiais localizaram e prenderam o homem que permaneceu com a vítima. Ele foi encaminhado para a delegacia de Anajás por uma equipe da Polícia Civil. O outro homem foi conduzido como testemunha.

O corpo de Maria José foi removido para a cidade de Anajás, onde passou pelos procedimentos legais. Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi preso em flagrante pelo crime de homicídio e que perícias foram solicitadas para esclarecer as circunstâncias do caso, que segue sendo investigado pela Delegacia de Anajás.

Fonte: Ingrid Sales – O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/04/2025/15:39:45

