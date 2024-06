Alepa realizará casamento comunitário de 23 casais

Deputado Bordalo (PT) | Foto: Ozeas Santos (AID/Alepa)

Comissão de Direitos Humanos da Alepa será presidida pelo Deputado Bordalo (PT).

A Comissão de Direitos Humanos da Alepa, presidida pelo deputado Bordalo (PT), em parceria com a Faci Wyden realizarão no próximo dia 14, o casamento comunitário de 23 casais. A cerimônia ocorrerá na no auditório João Batista, sede da Casa de Leis, a partir de 15h e contará com o apoio do Centro de Atendimento ao Cidadão da Alepa. Além de um coquetel que será servido aos casais e familiares, os noivos poderão contar com apoio dos fotógrafos da casa legislativa para registro deste momento. É a primeira vez que se realiza um evento deste tipo no parlamento paraense.

Audiência

Os representantes do setor agropecuário voltaram à Alepa para dar continuidade aos debates sobre o uso de pulverização aérea de agrotóxicos. A Audiência Pública, realizada pela Comissão de Agricultura, Terras, Indústria, Comércio e Serviços (Catic), foi pedida pela Federação da Agricultura do Estado do Pará (Faepa). O presidente da comissão, deputado Fábio Freitas (REPUBLICANOS), destacou que o Parlamento deve acompanhar debates como esse e ter informações técnicas confiáveis para defender os interesses da população e do setor produtivo

Homenagem

Nesta quinta (05), os profissionais da comunicação serão homenageados em sessão especial, no auditório João Batista, a partir das 9h. A sessão é uma preposição do deputado Thiago Araújo (REPUBLICANOS). A honraria é destinada a profissionais da comunicação que se destacam em suas áreas de atuação.

Deputado Thiago Araújo (REPUBLICANOS)

Educação

A votação na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação Final (CCJRF), ocorrida durante a 3ª reunião extraordinária conjunta, no último dia 04, na Alepa, em regime de urgência, discutiu e votou o projeto de lei (n⁰ 331/2024) que dispõe sobre a concessão de abono aos profissionais da educação básica da rede pública estadual. O deputado Fábio Figueiras (PSB) presidiu a sessão, que contou com a participação de representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (Sintepp), da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), e da Procuradoria Geral do Estado (PGE). Aprovada, a PL visa garantir que o maior número de professores do estado seja beneficiado no que diz respeito à educação do ensino fundamental.

Patrimônio

A Alepa aprovou o projeto de lei protocolado pela deputada Andréia Xarão (MDB) que torna a Festividade de Senhora Sant’Ana Patrimônio Cultural Material e Imaterial do Estado do Pará. Realizada na cidade de Breves de 16 a 26 de julho, durante a Festividade são realizadas novenas na Igreja Matriz, carreata, corrida, rifão, o tradicional Bingão de Sant’Ana, noite cultural e apresentações artísticas, reunindo milhares de romeiros da zona rural e de municípios vizinhos.

