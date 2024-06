Paraense ligada à morte de Djidja fica em prisão domiciliar

Maquiadora paraense ganhou direito a prisão domiciliar | Reprodução

Claudiele Santos da Silva ganhou o direito por ter filho com menos de 12 anos de idade.

Justiça do Amazonas concedeu prisão domiciliar a paraense Claudiele Santos da Silva, que trabalhava como maquiadora no salão da ex-sinhazinha Djidja Cardoso. Ela recebeu o direito em função de ser mãe de uma criança com menos de 12 anos.

A liberação de Claudiele do Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF) aconteceu na tarde desta quinta-feira (6). Apesar da prisão domiciliar, ela será monitorada por tornozeleira eletrônica e está proibida de contatar qualquer testemunha, suspeito ou familiar relacionado a morte de Djidja, no dia 28 de maio, uma vez que está envolvida.

O envolvimento da paraense, inclusive, se dava por ela induzir pessoas a participar da seita ‘Pai, Mãe, Vida’. Ela foi detida juntamente com outros dois funcionários, Verônica da Costa Seixas e Marlisson Vasconcelos Dantas, que também é paraense.

Além de Claudiele Santos da Silva, que era de Monte Alegre (PA), outros três paraenses integravam a seita e estão envolvidos na morte da ex-sinhazinha. São eles: a mãe e irmão da vítima, Cleusimar Cardoso Rodrigues, de Oriximiná, e Ademar Farias Cardoso Neto, de Belém, e Marlisson Vasconcelos Dantas, também de Monte Alegre, que continuam presos.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/06/2024/09:05:53

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...