Alerta: 28 modelos celulares terão o WhatsApp cancelado em 31 de dezembro

Pelo menos 28 aparelhos celulares se tornarão incompatíveis com o app de mensagens mais famoso do mundo. O WhatsApp vai deixar de funcionar em diversos aparelhos, incluindo marcas como Samsung e Apple.

De forma resumida, todos os dispositivos móveis com Android 4.0.1 ou iOS 10 para baixo estão na lista.

Dispositivos serão desconectados para sempre

O que ocorre é que esses sistemas operacionais se tornaram obsoletos e são incapazes de rodar as atualizações do mensageiro. Por isso, caso você ainda tenha um celular com essa configuração, é melhor ficar atento.

Os acessos ao app serão completamente cancelados ao longo dos próximos dias. Na verdade, esse processo começou ainda em 2021. Desde o dia 1º de novembro do ano passado, o WhatsApp começou a desconectar os aparelhos. Mas o procedimento segue ainda até o dia 31 de dezembro deste ano.

A ação é irreversível e não há como ser evitada. O único modo de continuar usando o app é através de outro celular, com sistema operacional atualizado. Abaixo está uma lista com os modelos que perderão acesso ao WhatsApp em 2022.

Confira quais celulares deixarão de rodar o WhatsApp até 31 de dezembro 2022

LG

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5II

LG Optimus F5

LG Optimus L3II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 duplo

LG Optimus L7 duplo

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2II

LG Optimus L4II

LG Optimus F6

LG Aprovar

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei

Companheiro Huawei Ascend

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Samsung

Samsung Galaxy Trend Lite

SamsungGalaxy Ace 2

Mini Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Trend II

Capa Samsung Galaxy X 2

Apple

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S mais

Outras marcas

Sony Xperia M

Lenovo A820

Por:Jornal Folha do Progresso em 18/12/2022/07:05:53 com informações do portal Velvet Agência

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...