Foragido é preso dentro de avião no Aeroporto de Belém

Agentes da PF efetuaram prisão dentro do avião logo após o pouso em Belém (Foto:| Divulgação/PF)

Homem estava foragido há quatro anos sob a acusação de assalto à mão armada.

FUGA FRUSTRADA

O Aeroporto Internacional de Belém, no bairro de Val-de-Cans, é um dos principais terminais aeronáuticos do norte do Brasil. Pela posição geográfica em que se localiza, diversos voos passam pela capital paraense de vários destinos e fazem conexões com aeronaves que tomam o rumo de outras localidades.

No início da tarde deste sábado (17), durante uma conexão em Belém, policiais federais prenderam um homem foragido da Justiça. Ele estava em um voo da companhia aérea Gol, que vinha de Brasília-DF com destino a Macapá-AP.

Com a conexão em Belém, ele foi detido antes mesmo de descer da aeronave na capital do Pará. Informações repassadas pela Polícia Federal dão conta de que o acusado tinha o intuito de passar as festas de fim de ano em Macapá.

O passageiro, que não teve a identidade revelada, possuía um mandado de prisão em aberto por assalto à mão armada, expedido pela Justiça do Estado do Espírito Santo há quatro anos.

O crime teria sido cometido junto a um comparsa. Ambos abordaram uma vítima na rua em um dos bairros nobres da capital do estado, Vitória. Desde que foi julgado e condenado a cinco anos e quatro meses de prisão em regime inicialmente semiaberto, o homem desapareceu e não tinha sido encontrado até então.

Tamanha era a audácia do criminoso que, de acordo com a PF, ele teria recebido cinco parcelas do Auxílio Emergencial em 2020 por meio de conta digital com Cadastro Único.

A Polícia Federal não esclareceu se o homem ficará preso em Belém ou será transferido para a capital do Espírito Santo, Vitória.

Por:Jornal Folha do Progresso em 18/12/2022/07:05:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...