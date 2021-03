Aline Riscado sofre acidente na praia e perde movimentos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do Ig

“Estou com a perna imobilizada. Eu estava jogando altinha. Pisei de uma forma errada e meu joelho saiu do lugar e voltou. Não sei exatamente o que aconteceu, mas não estou conseguindo colocar o pé no chão”, explicou.

Com a perna mobilizada, Aline Riscado causou comoção nos fãs neste final de semana. A musa assustou os seus seguidores, mas fez questão de explicar tudo no Instagram Stories, neste domingo (22).

