Brasil pode ter até 5 mil mortes por Covid-19 a cada dia

Dados do boletim Infogripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), indicam que 23 das 27 unidades da federação registram alta no número de mortes, e segundo projeções, o número diário pode chegar a 5 mil. | Foto:Getty Images

Especialistas defendem medidas mais rígidas de distanciamento social para impedir que esse cenário aconteça.

Com a crescente alta no número de casos e internações por covid-19 no Brasil, especialistas preveem um alta preocupante no número diário de mortes no país, caso medidas para frear o contágio do vírus não sejam tomadas.

Dados do boletim Infogripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), indicam que 23 das 27 unidades da federação registram alta no número de mortes, e segundo projeções, o número diário pode chegar a 5 mil.

O Brasil apresenta um ritmo lento na vacinação e também enfrenta um colapso hospitalar em todas as regiões do país. Especialistas defendem medidas mais rígidas de distanciamento social para impedir que esse cenário aconteça. Os números foram divulgados pelo portal ‘Valor Econômico’.

“Temos um conjunto muito grande de Estados com tendência de crescimento de casos e hospitalizações. Alguns apresentam estabilidade, mas muito incipiente. É muito preocupante”, afirmou Marcelo Gomes, coordenador do Infogripe, em entrevista ao Valor.

Marcelo afirmou que há uma grande chance do país ultrapassar 3 mil óbitos nos próximos dias. Um cenário pior, que prevê 4 ou 5 mil mortes diárias também não pode ser descartado. “Nós que trabalhamos com análise epidemiológica vemos que, infelizmente, não é impossível. É uma marca muito alta, mas não dá para descartar”.

Para o especista Rafael Moreira, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco e pesquisador da Fiocruz, a falta de leitos de UTI também é um sinal negativo quanto ao aumento no número de óbitos.

“Era necessário um planejamento para conter novos casos, diminuir a circulação de pessoas, ter uma organização logística de transferência de pacientes”, disse ao Valor.

“Sem redução no número de contágios, sem testagem, sem isolamento e baixa vacinação ainda vai ter muita demanda de UTI”, complementou.

