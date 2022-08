Alívio por meu filho estar a salvo’, diz pai que salvou bebê de atropelamento no Pará

Ele contou que percebeu carro se aproximando pelo olhar assustado de motociclista que vinha no sentido contrário. ‘Fiquei com raiva na hora. Depois, senti alívio de não ter machucado meu filho nem eu’.

Murilo Pereira de Oliveira, que salvou o filho de ser atropelado por um carro no Pará, relembrou nesta quarta-feira (2) a apreensão que viveu em São Félix do Xingu, sudoeste do Pará. Ao g1, ele relatou que tudo aconteceu de forma tão rápida que a única reação foi “puxar o bebê”.

“Eu senti um vento com o carro passando. Aquela ‘porradona’ forte, o impacto forte”, conta.

O vídeo em que o pai aparece salvando o filho, Murilo Ravi, ganhou repercussão nas redes sociais. O caso aconteceu no último sábado (30) – veja no vídeo acima.

Nas imagens, Murilo aparece na frente de uma loja com o filho e a criança está na moto. Um carro em alta velocidade se aproxima na direção da motocicleta. Neste momento, o pai age rápido e tira o filho da moto, que é arrastada pelo carro. O bebê, de um ano, é salvo.

Ele percebeu que o carro estava indo em direção a eles pelo olhar assustado da motociclista que trafegava no outro lado da via. “A mulher vinha beirando a calçada, na contramão, quando ela foi passar para a mão dela

“Vi que ela estava com um olhar assustado. Eu escutei a zoada de pneu derrapando e quando eu olhei para o lado, a reação foi ligeira, só deu tempo de eu puxar o neném”, relata Murilo

Ele diz também que no momento do susto, sentiu raiva do condutor do carro, mas que agora só agradece por não ter acontecido nada mais grave com o filho. A criança de um ano e três meses de idade passa bem e o pai comemora que ela nem ficou impressionada com o ocorrido e pouco tempo depois, já estava brincando normalmente.

Senti um alívio grande demais de meu filho estar a salvo. Com 10 minutinho depois, ele estava brincando, alegre, como se nada tivesse acontecido”

Apesar de pai e filho estarem bem, Murilo está usando uma moto emprestada para ir trabalhar. Ele mora na zona urbana de São Félix do Xingu. Esse era o único meio de locomoção ao trabalho que fica na zona rural do município.

Ele conta que o motorista que causou o prejuízo ofereceu a ele um terreno, mas que o valor não seria suficiente para cobrir os gastos com o conserto da motocicleta. “Ele até me ofereceu um lote pelo gastos com a moto, mas o terreno fica afastado e não vale a pena. Ainda tô em dúvida se aceito ou não”, diz Murilo.

Segundo a Polícia Civil, o pai e o motorista do carro já prestaram depoimentos. “Perícias foram solicitadas e novas diligências estão sendo feitas para analisar imagens e ouvir testemunhas a fim de levantar mais informações sobre o caso”, informou a polícia.

“Fiquei com raiva na hora, estava revoltado com o cara mesmo. Depois, eu senti um alívio muito grande de não ter machucado o meu filho nem eu. A moto se acabou, mas a gente conserta, agora o filho da gente é impossível”, afirma.

Pai salva bebê de atropelamento em São Félix do Xingu, no Pará

Pai tirou rápido criança de moto atingida por carro em São Félix do Xingu no Pará 7

Fonte:G1 PA

Assista ao Vídeo

Por:Jornal Folha do Progresso em 04/08/2022/08:05:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...