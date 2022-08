Caso Bárbara: Suspeito de envolvimento no assassinato de criança é encontrado morto em BH

Causa da morte é apurada. Menina de 10 anos, que desapareceu ao sair para comprar pão, foi sepultada nesta quarta-feira (3). (Foto:Reprodução)

O homem que aparece em vídeos na companhia de Bárbara Victória Vitalino Rodrigues foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (3), em uma casa no bairro Cachoeirinha, na Região Nordeste de Belo Horizonte. O vídeo com o homem pode ser visto acima.

Há indícios de que Paulo Sérgio de Oliveira, de 50 anos, tenha cometido suicídio. As informações são da Polícia Militar e da Polícia Civil.

Paulo chegou a ser conduzido à delegacia na última segunda-feira (1º) após a Polícia Militar encontrar, em sua casa, um saco de pão semelhante ao que Bárbara tinha comprado. Ele foi liberado e não ficou preso.

Segundo o boletim de ocorrência da PM, Paulo negou conhecer Bárbara Victória e disse que não era ele quem aparecia nas imagens das câmeras de segurança. Depois, confirmou que aparecia no vídeo e que conhecia Bárbara, mas que não tinha feito nada com ela.

O que diz a Polícia Civil

O delegado Saulo Castro, porta-voz da Polícia Civil, afirmou que ainda não é possível determinar a causa da morte, mas “há indícios de possível suicídio”.

“Por enquanto, não é possível determinar a causa da morte [do suspeito]. Há indícios de possível suicídio. A Polícia Civil de Minas Gerais esclarece que as investigações relativas ao homicídio da criança seguem paralelamente”, disse o porta-voz.

Quando Bárbara desapareceu?

Bárbara foi vista pela família pela última vez por volta das 17h30 do último domingo (31), quando saiu de casa para ir a uma padaria para comprar pão. Ela já tinha o hábito de fazer esse trajeto.

Ela chegou a ir à padaria?

Sim. Imagens de circuito de segurança (veja abaixo) mostram Bárbara saindo da padaria, localizada na Rua Joaquim Abel Coelho.

A menina enfrenta a fila do caixa e, depois de ser atendida, guarda o troco em uma bolsa e sai de lá com um saco de pães. Ela chega a se despedir de uma atendente quando o relógio do circuito marca 17h46.

O que aconteceu depois?

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram Bárbara atravessando uma rua ao lado de um homem vestido de preto, às 17h52. Ele faz um sinal, e a criança para na calçada, na esquina, e espera enquanto ele segue adiante.

Depois de pouco mais de um minuto, quando o relógio marca 17h53, o homem retorna e eles voltam a atravessar a mesma rua juntos, no sentido oposto (veja vídeo no começo da reportagem).

Às 17h55, outra câmera registra o momento em que Bárbara desce uma rua, correndo, ao lado do mesmo homem.

Onde e quando o corpo de Bárbara foi encontrado?

O corpo de Bárbara foi encontrado em um matagal próximo a um campo de futebol por uma estudante que estava ajudando nas buscas. O campo fica a cerca de 500 metros da casa da menina.

A criança vestia apenas a camisa do Atlético-MG, com a qual ela estava antes de desaparecer, e uma corda foi encontrada perto do corpo.

