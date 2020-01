Ação é resultado de uma parceria entre o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-bio) e uma ONG internacional que vai reflorestar 20 hectares de área de influência da Rodovia Transamazônica.

Altamira recebe 20 mil mudas de espécies nativas para plantio — Foto: Pedro Guerreiro / Agência Pará

Foram plantadas 20 mil mudas nativas do bioma amazônico em uma área rural em recuperação de Altamira, sudoeste do Pará, além de garantir a implantação do sistema agroflorestal na área. Entre as espécies foram plantados pés de açaí, ipê, cacau, mogno e cumaru. O evento foi realizado no sábado (18). Com o plantio, cerca de 40 famílias de agricultores serão contempladas com a geração de emprego e renda.

A ação é resultado da parceria entre o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-bio) e a ONG norte-americana 8 Billion Trees, que vai reflorestar 20 hectares de área de influência da Rodovia Transamazônica, próximo a Altamira.

O objetivo é promover a recomposição florestal de áreas alteradas no Pará. O Ideflor-bio realiza esse trabalho por meio do Projeto Prosaf, com a implantação de Sistemas Agroflorestais em propriedades rurais. A ação já está beneficiando agricultores familiares em 74 municípios do Pará.

A implantação do sistema contribui fortemente com a produção de cacau no Estado. Atualmente o Pará é responsável por 52% da produção brasileira de cacau e tem a maior produtividade do mundo, com 911 quilos por hectare, enquanto a média nacional é de 500 quilos por hectare. O principal polo fica no sudoeste do Estado, com destaque para os municípios de Medicilândia, Uruará, Altamira, Placas, Brasil Novo, Novo Repartimento, Anapu, Pacajá, Vitória do Xingu e Rurópolis.

