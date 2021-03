Alter do Chão recebe investimentos da Equatorial Pará

Nos novos bairros do distrito, Jacundá 2 e Cidade dos Pássaros, serão investidos cerca de R$ 150 mil

Mais de 90 residências estão sendo contempladas com a regularização do fornecimento de energia elétrica feita pela Equatorial Energia Pará nos bairros Jacundá 2 e Cidade dos Pássaros.

As ações começaram no início deste mês, logo após diálogo de equipes da distribuidora com os responsáveis do município sobre a importância do fornecimento, prevenção de acidentes e consumo consciente de energia elétrica.

Por serem áreas povoadas recentemente, em muitas residências, além das ligações irregulares de energia, a preocupação da empresa é com a utilização de fios inadequados e emendas, que oferecem um risco permanente para adultos e crianças.

Nos bairros estão sendo implantados 116 postes e cinco transformadores de energia e a previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em abril.

Para garantir o acesso à energia segura, a Equatorial Pará está facilitando a aquisição do “Padrão de Entrada”, com o parcelamento na conta de energia. Os moradores também são orientados para se inscrever no programa Tarifa Social, do governo federal, que oferece desconto de até 65% na conta de luz.

De acordo com o gerente de Obras, Lúcio Oliveira, a padronização feita pela Distribuidora vem permitindo que a energia chegue às residências de forma segura e contínua. “O trabalho que desenvolvemos na região é de acordo com todas as normas de segurança estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel. O resultado será um atendimento com muito mais qualidade para os moradores”, reforça.

Mais investimentos

Um montante de R$ 15 milhões está sendo aplicado, este ano, na expansão e melhoria de redes urbanas e rurais em toda a região oeste do Pará. Além disso, a Equatorial Pará está trabalhando na regularização de mais de 1.400 consumidores que moram em áreas clandestinas, com energia segura e de qualidade.

Por:Jornal Folha do Progresso

Fonte:Imprensa Equatorial Pará /Com Foto

Publicado por Jornal Folha do Progresso

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br

