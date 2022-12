STM recebe pedido de prisão preventiva de Moraes e processo já tem relator para analisar o caso

O ex-juiz do TJ-AP Wilson Koressawa entrou com notícia-crime contra o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Alexandre de Moraes- (Foto:Reprodução)

O ex-juiz Wilson Issao Koressawa entrou com uma representação criminal e notícia-crime pedindo a prisão preventiva do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O ex-magistrado protocolou o pedido nesta quinta-feira (8/11), às 18h22, no Superior Tribunal Militar (STM).

Koressawa, que concorreu ao cargo de deputado federal por Minas Gerais pelo PTB neste ano e não conseguiu a vaga, protocolou a representação criminal no Tribunal Militar na última segunda-feira (05), às 18:40, de acordo com dados obtidos pela reportagem via consulta processual no site do STM. A representação consta como em “movimento” na plataforma do STM e foi designada, ainda na segunda-feira, para a relatoria do ministro Artur Vidigal de Oliveira após sorteio. (UOL)

O relator que irá analisar o pedido é o ministro Artur Vidigal de Oliveira. Dentro do processo já houve duas petições que não estão disponíveis para consulta. Koressawa foi juiz do Tribunal de Justiça do Amapá e, atualmente, é promotor de Justiça aposentado do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

