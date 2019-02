Alunos têm até a próxima sexta (22) para rematrícula na rede estadual

(Foto: Raphael Graim / Agência Pará) -A rematrícula escolar, para alunos que já fazem parte da rede estadual de ensino, segue até a próxima sexta-feira (22) nas 1 mil escolas que existem nos 144 municípios paraenses. O ano letivo nas escolas da rede pública de ensino iniciou, nesta terça-feira (19), em todas as escolas do Estado, cumprindo o calendário montado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

Os estudantes podem realizar a rematrícula de duas formas. A primeira é por meio do endereço eletrônico www.seduc.pa.gov.br, seguindo os passos do formulário a ser preenchido. A segunda forma é pela central de atendimento no número 0800 280 0078, que funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h. Para efetivação do processo serão necessárias quatro informações, que precisam ser comprovadas via documentação: nome completo do estudante, sua data de nascimento, nome de sua mãe e o endereço completo de onde mora com CEP. A confirmação será realizada diretamente na escola escolhida pelo estudante.

Esta é a última etapa prevista no calendário da Seduc, que iniciou o processo no dia 18 de dezembro de 2018, com a pré-matrícula dos novos alunos, tanto do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental (EF), quanto do Ensino Médio regular (1º ao 3º ano).

A apresentação dos estudantes, e o processo de movimentação entre turmas seguem até o dia 4 de março, data do fechamento definitivo do sistema da Seduc. Até o momento, mais de 450 mil alunos já estão matriculados nas escolas da rede estadual para o ano letivo de 2019, número que ainda deve aumentar, significativamente, após atualização do sistema no final deste período.

*Calendário de matrícula e rematrícula da Seduc:*

– 18/12/2018 a 11/01/2019: Pré-matrícula novos alunos

– 14/01 a 08/02/2019: Período de confirmação das novas matrículas

– 14 a 21/01/2019: Confirmação de novos alunos com deficiência

– 22 a 29/01/2019: Confirmação de matrícula de novos alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental; das turmas multisseriadas dos anos iniciais do Ensino Fundamental I; da 1ª a 4ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Fundamental, Saberes da Terra – Fundamental, Some Fundamental, Mundiar Fundamental, Educação Infantil Indígena – Creche e Pré-Escola, Educação Indígena Ensino Fundamental I e II, e 1ª à 4ª etapa da EJA Fundamental Indígena.

– 30/01 a 08/02/2019: Confirmação de matrícula dos alunos novos do Ensino Médio Regular (1º ao 3º ano); 1ª e 2ª etapas da EJA Médio, SEI, Some Médio, Ensino Médio EJA Campo, Mundiar Médio, Educação Indígena Ensino Médio.

-14/01 a 22/02/2019: Rematrícula dos alunos da rede e processos de transferência interna.

Fonte: Agência Pará/Por Raphael Graim

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...