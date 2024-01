Alvo da Lesa Pátria, PM suspeito de financiar 8/1 tem arsenal em casa

PM de Rondônia foi alvo de mais uma etapa da Lesa Pátria, que foi cumprida pela Polícia Federal nesta segunda-feira (8/1).

Um policial militar de Rondônia (RO) é um dos alvos de busca e apreensão da nova fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada na manhã desta segunda-feira (8/1) pela Polícia Federal (PF). Ele tinha um arsenal em casa.

A coluna apurou que as armas, apesar de regulares, foram apreendidas pelos investigadores da PF. O militar é investigado por fomentar e financiar os atos golpistas registrados em 8 de janeiro de 2023.

No total, o Supremo Tribunal Federal (STF) expediu 48 mandados judiciais – 47 de busca e apreensão e um de prisão preventiva, cumprido na Bahia (BA) –, nos estados do Rio Grande do Sul, da Bahia, de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, do Maranhão, Paraná, de Rondônia, São Paulo, do Tocantins, de Santa Catarina e no Distrito Federal.

Ainda segundo apuração da reportagem, na decisão, o ministro Alexandre de Moraes pede a apreensão das armas e o cancelamento dos portes e registros de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). Dessa forma, outras armas foram apreendidas com um alvo que mora em Mato Grosso (MT).

Mandados de busca e apreensão:

BA – 2

DF – 5

GO – 2

MA – 4

MG – 2

MT – 10

PR – 1

RO – 1

RS – 13

SC – 2

SP – 1

TO – 3

Mandados de prisão preventiva

BA – 1

Determinação da Lesa Pátria

Foi determinada a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados. Apura-se que os valores dos danos causados ao patrimônio público cheguem à cifra de R$ 40 milhões.

Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

As investigações continuam em curso. A Operação Lesa Pátria é permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos e pessoas capturadas.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/01/2024/09:19:33

