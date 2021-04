Pai de empresário de Novo Progresso morre em acidente na Br 163 no Mato Grosso

De acordo com as primeiras informações Guimorvan Pinto, 70 anos, veio a óbito após se envolver em um acidente onde conduzia um veículo Jeep Troller, preto, teria colidido de frente com uma carreta Mercedes-Benz na Br 163 na região de Guarantã do Norte (MT) no final da tarde desta quarta-feira, (28).

Os bombeiros compareceram no local porém o filho do caminhoneiro o encaminhou para o hospital no município de Matupá.

O impacto foi muito violento, os carros saíram da rodovia. O Troller capotou, parou de lado e ficou completamente destruído. Um dos vagões da carreta também tombou.

A noticia foi divulgada em primeira mão nas redes sociais

Guimorvan Pinto era pai de um empresário de Novo Progresso. Ainda não foi definido o horário do velório e sepultamento.

A qualquer momento mais informações.

