Ana Hickmann desabafa e revela detalhes da briga: “Fiquei bem machucada”

Na reportagem, a apresentadora afirmou ter entrado com pedido de divórcio litigioso e medida protetiva.

Segundo a modelo e apresentadora, as constantes brigas entre o casal começaram devido a dívidas acumuladas pelo marido, e que ela desconhecia, por não se envolver com a questão administrativa da empresa deles.

A apresentadora Ana Hickmann revelou os detalhes da briga e da agressão que sofreu do marido, o empresário Alexandre Correa. O depoimento foi divulgado neste domingo (26), pelo Domingo Espetacular.

O desentendimento aconteceu na mansão do casal, em São Paulo, no dia 11 deste mês. A briga teria começado após uma conversa sobre a gestão financeira da família.

“O Alexandre começou a me achincalhar. A briga ficou acalorada […] Ele veio para me dar uma cabeçada, sim. Eu peguei o celular e disse para ele: se você vier para cima de mim, eu vou chamar a polícia”.

“Ele veio para cima de mim, não me soltava, prendeu a porta no meu braço. Fiquei com medo dele […] Eu não quebrei o braço, graças a Deus. Mas fiquei bem machucada “, acrescentou a apresentadora.

