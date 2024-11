Ex-jogador do Remo é campeão nacional na Europa

Nesta semana, o lateral-esquerdo conquistou a Liga da Bielorrússia pelo Dinamo Minsk — com direito a números expressivos. Foto: Reprodução

Em sua temporada de estreia no futebol europeu, Raí Lopes se sagrou campeão nacional. Nesta semana, o lateral-esquerdo conquistou a Liga da Bielorrússia pelo Dinamo Minsk — com direito a números expressivos.

Raí Lopes atuou em 25 jogos na campanha do título, com 18 vitórias, seis empates e somente uma derrota. Ou seja, o brasileiro ficou invicto em 96% dos confrontos. Além disso, anotou três gols e quatro assistências pela competição nacional.

“Muito feliz com o meu primeiro título aqui na Europa. Sem Deus, nada disso teria acontecido. A nossa equipe conseguiu manter um bom nível de atuação ao longo do campeonato e foi premiada com essa conquista. O grupo todo está de parabéns”, disse o atleta.

Com passagens por Fluminense, Confiança, Remo e Figueirense, Raí Lopes chegou na Bielorrússia neste ano, após defender o Novo Hamburgo no Campeonato Gaúcho. Pelo Dinamo Minsk, o brasileiro também pôde atuar em jogos das principais competições do futebol europeu: Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League.

“A adaptação foi rápida, graças ao apoio do clube e dos meus companheiros. Poder vivenciar esse nível de competitividade, e em tão pouco tempo, foi algo que me marcou e me motiva a evoluir cada vez mais”, concluiu o jogador.

Campeão, o Dinamo Minsk ainda vai fazer mais dois jogos pela liga nacional. O próximo será diante do FK Smorgon, na segunda-feira (2).

