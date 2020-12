Anitta revela que sofreu estupro aos 14 anos: ‘Faz pouco tempo que parei de achar que é culpa minha’

Cantora chorou ao fazer relato para documentário ‘Anitta Made in Honório’ e explicou que criou personagem após o episódio. ‘Minha vontade e necessidade de ser uma mulher corajosa que nunca ninguém pudesse machucar.’

Anitta não segurou as lágrimas ao revelar que foi vítima de estupro aos 14 anos de idade. O relato da cantora está no primeiro episódio do documentário “Anitta Made in Honório”, que é dividido em seis partes e foi lançado na madrugada desta quarta-feira (16).

“Eu nunca expus isso em público. Eu sempre me coloquei numas relações meio abusivas e, quando eu tinha 14 pra 15 anos, eu conheci uma pessoa. Eu tinha medo dele. Ele era autoritário comigo, falava de forma autoritária. Eu não sei, eu era diferente quando eu era adolescente, eu não era do jeito que eu sou hoje em dia. Ele estava muito nervoso, muito estressado, e eu estava com bastante medo das reações dele quando ele estava estressado, e eu acabei perguntando se ele queria ir pra um lugar só nós dois”, conta Anitta, sem segurar o choro.

Foto: Reprodução

Por: G1

