Antigo Problema -Esgoto vaza e polui Lago Municipal em Novo Progresso

Uma das belezas da cidade, está ameaçada por causa do continuo vazamento na rede de esgoto. Um dos principais problemas, porém, é que o resíduo que vaza ali pode poluir o Lago Municipal.

O problema é antigo, e sempre que estourava levava mau cheiro e a prefeitura consertava.

O Jornal Folha do Progresso ,esteve no local na manhã de ontem atendendo ao chamado de um morador e constatou o descaso.

“Primeiro, eu achava que se tratava de algum esgoto clandestino que estava sendo despejado na rede pluvial e, inevitavelmente, contaminando a nascente. Na semana passada, o nível de esgoto despejado ali era assustador”, informa Morador. “Por isso, fiz contato e para que alguma providência fosse tomada”.

A equipe do Jornal Folha do Progresso foi ao local e constatou que o esgoto na rede pluvial vem de um vazamento no canal de esgoto da rede Municipal. Aquele que sempre aparece no mesmo lugar e ninguém da conta de concertar, enfatiza o morador.

Um sério problema para os moradores da cidade de Novo Progresso, enquanto o tratamento do esgoto não for realmente assegurado, teremos estes constrangimentos.

O município tem investimento da FUNASA, em obra que se estende por mais de 8 anos e ainda continua sem conclusão.

Ao inaugurar obra de Estação de Tratamento de Água em Santo Antônio do Tauá no último dia 10, o chefe da Diesp (Divisão de Engenharia de Saúde Pública), João Padilha, ressaltou que estas obras asseguram o tratamento adequado dos efluentes domésticos, impactando positivamente na vida dos moradores, evitando, assim, a transmissão de enfermidades.

Ainda de acordo com informações da Diesp, as obras de Estação de Tratamento de Esgoto dos municípios de Almerim, Novo Progresso e Soure estão em fase de conclusão, com previsão de entrega para ainda este ano.

