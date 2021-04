Equatorial Pará divulga nomes de ganhadores do projeto Pará Live

Série de apresentações inicia no próximo dia 23 e segue até o mês de maio

Após o período de votação no Instagram e no Facebook da Equatorial Energia Pará, o público decidiu os nomes dos artistas que farão as apresentações do projeto Pará Live, que visa propagar a cultura paraense em tempos de pandemia e distanciamento social. Esta é a segunda edição do projeto, que iniciou em agosto do ano passado.

Todas as apresentações serão feitas na página do Facebook da distribuidora, sempre às sextas-feiras. Alba Mariah e Nilson Chaves abrem a programação no dia 23 de abril, com grandes sucessos da música popular paraenses. As apresentações seguem no dia 30/04, com Arthur Espíndola e Raidol; dia 07/05 será a vez de Jade Lima e Lucinha Bastos; no dia 14/05, se apresentam a banda Reggaetown e Félix Robatto; dia 21/05 a Banda Mastodontes e Farofa Tropikal; e encerrando, no dia 28/05, se apresentam Jorginho Gomez e Fruta Quente.

A expectativa do público é grande para a abertura dos shows e também dos artistas que vão se apresentar, como a cantora Alba Mariah, que dá início a programação. “Gostaria de ressaltar a importância da escolha democrática feita para que nós, artistas, pudéssemos ser contemplados por meio do voto popular. Estou muito feliz, pois acho essas iniciativas imprescindíveis para a sobrevivência da economia criativa que a arte comporta. Que mais empresas do porte da Equatorial se inspirem e patrocinem esse tipo de ação muito importante para as pessoas envolvidas nesse segmento econômico que é a arte”, avalia.

Já para a analista social da Equatorial Energia Pará, esta edição repetirá o sucesso da primeira, pois também traz um time de peso da música paraense. “Para a distribuidora é uma grande alegria poder fomentar a cultura da nossa região e contribuir com os artistas nesse momento tão difícil que temos atravessado. Além, é claro, de entreter o público com grandes sucessos cantados por eles”, destaca Michelle.

O PARÁ LIVE: O evento é realizado em parceria com a Cavalléro Produtora e seguirá todos os protocolos de segurança em relação à pandemia quando forem realizadas as apresentações.

Serviço: Pará Live

Datas: 23 e 30 de abril; 07, 14, 21 e 28 de maio

Local: Facebook da Equatorial Pará

Atrações:

23 de abril – Alba Mariah e Nilson Chaves

30 de abril – Arthur Espíndola e Raidol

07 de maio – Jade Lima e Lucinha Bastos

14 de maio – Reggaetown e Felix Robatto

21 de maio – Banda Mastodontes e Farofa Tropikal

28 de maio – Jorginho Gomez e Fruta Quente