Aos 67 anos, Rita Cadillac faz ensaio de fio-dental e vende nudes por R$ 60

(Foto:Reprodução) – Modelo usa dinheiro para pagar as contas de casa

Um dos maiores símbolos sexuais da história do Brasil, Rita Cadillac segue na ativa aos 67 anos. A eterna ex-chacrete fez recentemente um ensaio sensual. As fotos são um spoiler do que pode ser encontrado em suas contas no “OnlyFans” e “Privacy”, plataforma onde vende nudes cobrando R$ 60 por mês. (As informações são do correio24horas)

No novo ensaio, Rita aparece de lingerie em poses sensuais e também exibe o bumbum de fio-dental.

Ela tem usado o dinheiro dos sites para pagar contas em casa. “É bom para pagar as continhas, vi que a Anitta tinha feito e resolvi arriscar. Quando pedem as partes íntimas, bem íntimas, eu digo que exame ginecológico não dá”, disse Rita, aos risos, à “Veja SP” em agosto do ano passado.

