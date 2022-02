Garimpeiros fazem levante no Pará e bloqueiam sede do ICMBio em Itaituba

Grupo protesta contra a fiscalização ambiental na região. Área é conhecida pelo garimpo ilegal com uso de balsas (Foto: Reprodução)

Um grupo de garimpeiros se reuniu na madrugada desta quarta-feira, 16, em Itaituba, no Pará, para protestar contra a fiscalização ambiental e bloqueou a acesso à sede do Instituto Chico Mendes (ICMBio) no município. (A informação é de André Borges, O Estado de S.Paulo)

O ato foi divulgado nas redes sociais, enquanto o prefeito Valmir Climaco de Itatuba marcava audiência com o ministro da Justiça em Brasília.

Em áudios que circulam em grupos de Whatsapp, os garimpeiros pedem que empresários e demais mineradores que se reúnam em frente à base do ICMBio e do Ibama, para protestar contra as ações de repreensão ao crime. Agentes da Força Nacional de Segurança Pública presentes foram acionados. No município, houve registro de pontes de madeira que foram queimadas.

Primo de governador do Pará, deputado José Priante (MDB) vai ao Palácio do Planalto pedir fim de ação contra garimpo

A reação dos garimpeiros do Pará contra as ações policiais que combatem a mineração ilegal no Estado conta com a atuação direta do deputado federal José Priante (MDB-PA), primo do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB).

O Movimento não teve força em Itaituba, manifestantes prometem mais mobilização!

