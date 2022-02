Esposa mata marido com 11 facadas com a ajuda do amante e joga corpo em vala

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Mayra de Lima Luna, de 22 anos, confessou ter matado o marido com 11 facadas com a ajuda do amante, que está foragido. Ela disse que o marido chegou bêbado. Ela esperou que ele dormisse para cometer o crime.

Uma mulher foi presa acusada de matar o marido, na terça-feira (15), em Campo Grande (MS). Douglas Novaes Rocha, de 27 anos, foi assassinado pela esposa e pelo amante dela enquanto a vítima dormia. Em conversa com a polícia, a mulher afirmou que estava “cansada das ameaças” que sofria do marido.(As informações são de Emilly Melo)

