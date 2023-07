Aparelhagem paraense ‘Super Pop’ cancela shows no Maranhão, após morte de integrante da equipe

Aparelhagem Superpop Live — Foto: Divulgação

Evandro Lopes Filho da Silva, conhecido como “Primo Pop”, foi morto aos 32 anos a golpes de faca na quarta-feira, 28.

A aparelhagem paraense SuperPopLive cancelou apresentações no Maranhão neste fim de semana, após a morte de integrante da equipe Evandro Lopes Filho da Silva, conhecido como “Primo Pop”, no estado vizinho.

Em publicação nas redes sociais, ainda sem anunciar novas datas, a aparelhagem de som disse que em breve deve dar continuidade à turnê.

“Primo Pop” tinha 32 anos e foi morto a golpes de faca na quarta-feira (28), em Apicum-Açu, cidade a 306 km de São Luís, capital do Maranhão. O corpo dele foi enterrado em Belém.

O grupo estava na cidade para uma apresentação na Praça Três Poderes, no município. De acordo com a Polícia Civil do Maranhão (PC-MA), Evandro Lopes foi morto após uma confusão generalizada no local. O suspeito desferiu golpes de faca na vítima.

Evandro Lopes ainda chegou a ser socorrido, levado para o Hospital Municipal de Apicum-Açu e em seguida, para a Santa Casa de Cururupu (MA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Civil informou que o crime se tratou de um homicídio qualificado. O suspeito foi identificado e encontra-se foragido. O caso será investigado para identificar as causas do crime. Ninguém foi preso.

A prefeitura de Apicum-Açu cancelou os festejos depois do assassinato.

Em nota, o Super Pop lamentou a morte de Evandro Lopes e se solidarizou com os familiares e amigos da vítima (Leia a nota completa abaixo).

Nota na íntegra do grupo Super Pop:

“A família SUPER POP está de luto. Nós solidarizamos com os familiares e amigos pelo falecimento de nosso querido amigo Evandro Lopes Filho da Silva “Primo Pop”, que esteve conosco em nossa caminhada.

Neste momento tão difícil e de dor, a Família Pop presta sua solidariedade, rogando a Deus para que conforte seus corações, dando força e tranquilidade e paz. Primo Pop, você sempre fará parte da nossa história”.

