Novo Progresso recebe prêmios do “Programa Saúde na Escola”, em Santarém

(Foto: Ascom Sespa) – Iniciativa objetiva contribuir para a formação de estudantes em ações de promoção e atenção à saúde. Desempenho de cada um dos 20 municípios que concorreram à premiação foi avaliado em categorias.

“É um presente para nós, do município. Assim conseguimos comprovar que todas as ações foram realizadas com êxito e isso é um mérito pra nós”, destacou Maria Inês Lunard, coordenadora do “Programa Saúde na Escola” (PSE) em Novo Progresso, município premiado na categoria Ouro coordenada pelo Programa.

Sespa entrega prêmios do “Programa Saúde na Escola”, em Santarém

A premiação encerrou o I Fórum Estadual do Programa Saúde na Escola (PSE), que foi realizado no auditório do Instituto Federal do Pará, em Santarém, de 27 a 29 de junho, pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenação de Saúde do Adolescente e Jovem e do 9° Centro Regional de Saúde, em parceria com a Secretaria de Educação (Seduc).

“Os municípios precisam realizar ações de saúde em temáticas que impactam no desenvolvimento escolar das crianças e adolescentes. As temáticas mais abordadas no Estado foram de prevenção a covid-19 e atividades voltadas para alimentação saudável”, explica Syane Costa, que faz parte da Coordenação de Saúde do Adolescente e Jovem.

Concorreram na premiação 20 municípios do Baixo Amazonas e Tapajós, e os ganhadores foram: Categoria Ouro – Óbidos, Novo Progresso, Mojuí dos Campos e Santarém; Categoria Prata – Faro, Rurópolis e Trairão; Categoria Bronze – Almeirim, Belterra, Itaituba, Jacareacanga, Juruti, Placas e Terra Santa.

A programação contou com a apresentação de Experiências Municipais Exitosas no PSE e a Premiação de Honra ao Mérito aos Municípios com melhor desempenho no ciclo 2021-2022, conforme Monitoramento de 2021 do Ministério da Saúde.

O mérito é dividido por categorias da seguinte forma: Ouro para municípios que tiveram excelência no desempenho, realizando entre 10 e 13 atividades; Prata para municípios com melhor desempenho, realizando entre quatro e nove atividades; e Bronze para bom desempenho, promovendo mais de duas ações.

Como forma de incentivo, a Sespa vai entregar um certificado de Honra ao Mérito para os municípios que não foram premiados nas categorias Ouro, Prata e Bronze.

Luiza Furtado, enfermeira e coordenadora do PSE em Almeirim, premiada na categoria Bronze, conta que se sente incentivada a continuar atuando no Programa. “É muito gratificante, é um incentivo para nossa equipe, para desenvolver melhor nossas atividades de promoção à saúde e isso é muito bom para os alunos que são beneficiados”, concluiu.

No evento também foi realizada uma apresentação do sistema E-SUS, onde são preenchidos os dados das ações do Programa Saúde na Escola, por Selma Regateiro, que faz parte da equipe da coordenação de Saúde da Mulher.

“É importante ressaltar que esse sistema precisa ser muito bem preenchido porque é através desses dados que os municípios comprovam que realizaram as ações e assim podem receber os recursos do Ministério da Saúde e também geram dados para as premiações estaduais”, definiu.

Rilda Jati, responsável técnica do PSE, do 9° Centro Regional de Saúde (9° CRS), avalia o desenho dos municípios da região. “Nossa realidade na regional é que a maioria dos municípios, mesmo enfrentando dificuldades, conseguiu encontrar estratégias para realizar as ações de saúde, e hoje alguns estão aqui para mostrar como isso foi feito e compartilhar as experiências”.

Programa – O Programa Saúde na Escola (PSE) tem como objetivo contribuir para a formação de estudantes em ações de promoção e atenção à saúde, visando ainda o enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino.

O programa se constitui, também, pela estratégia para a integração e articulação entre as políticas e ações de educação e de saúde, com a participação da comunidade escolar, das equipes de atenção básica e da educação básica pública.

