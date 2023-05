WhatsApp deixará de funcionar em 31 de maio nestes celulares

(Foto:Reprodução) – Ei, pessoal! Fiquem ligados! Seu aplicativo de mensagens instantâneas favorito, o WhatsApp, pode estar dando adeus a uma série de smartphones mais antigos. Sabe como é, né? A tecnologia avança e os dispositivos mais velhos acabam ficando para trás. Acontece o tempo todo!

A Meta, empresa por trás do WhatsApp, soltou uma informação recentemente. A partir de 31 de maio de 2023, uma longa lista de celulares simplesmente não será mais capaz de rodar o WhatsApp. Eles não estão acompanhando o ritmo tecnológico.

Vou explicar melhor para vocês. Alguns velhos conhecidos da Samsung, como o Galaxy Core, Trend Lite, Ace 2, o pequenino S3 Mini, Trend II e X Cover 2 estão na lista. É um pouco triste, né?

Não é só a Samsung. Um monte de telefones LG também ficarão sem WhatsApp. A lista inclui modelos Optimus como L3 II Dual, L5 II, F5, L3 II, L7II, L5 Dual, L7 Dual, F3, F3Q, L2 II, L4 II, F6, e mais alguns, incluindo Enact, Lucid 2 e F7.

E não respirem aliviados ainda, usuários de Huawei, Sony, Lenovo e ZTE. O Huawei Ascend Mate, G740, D2, Sony Xperia M, Lenovo A820 e alguns modelos ZTE como V956 – UMI X2, Grand S Flex e GrandMemo também estão na lista.

E a lista não para por aí. Alguns outros modelos como Faea F1THL W8, Wiko Cink Five, Winko Darknight, Archos 53 Platinum também estão na lista.

E, uau! Os queridinhos iPhones! O WhatsApp vai parar de funcionar nos iPhone 6S, SE e 6S Plus.

Então, é isso, pessoal. Se você está agarrado a essas belezas envelhecidas, pode ser a hora de uma visita à loja de celulares. Mantenha-se atualizado e você continuará em contato com seus amigos do WhatsApp!

Editor-chefe do portal Mistérios do Mundo desde 2011. Adoro viajar, curtir uma boa música e leitura. Ganhou o prêmio influenciador digital na categoria curiosidades.

Fonte: misteriosdomundo/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 29/05/2023/07:38:17

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...