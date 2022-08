Sefa apreende quase 50 toneladas de bauxita no Pará

(Foto:Reprodução) – A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreendeu no último sábado (27), 47 toneladas de bauxita no município de Dom Eliseu, sudeste do Pará, que estava sendo transportada para Barcarena. A carga está avaliada em quase R$ 158 mil.

A carga estava no estado de Goiás e tinha destino o porto de Barcarena, na região do Tocantins, para exportação.

Segundo a Sefa, a pessoa que enviou o minério não tem inscrição cadastral no Pará e nem regime de exportador, o que é obrigatório para a exportação. Foi então desconsiderada a documentação fiscal apresentada e feito o Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 48.346,00, referentes aos impostos e à multa.

O carregamento continua apreendido e à espera do pagamento do imposto.

A apreensão foi feita por servidores lotados na unidade de Coordenação de mercadorias em trânsito do Itinga, na Rodovia BR-010 (Belém-Brasília), divisa com o Estado do Maranhão.(Com informações da Ascom Sefa).

