Apontado como envolvido em morte de sargento da PM é preso no Pará

O crime ocorreu por volta das 21h do dia 10 de dezembro de 2020 dentro de uma balsa que faz a travessia para Concórdia do Pará. O policial era do 31º Batalhão e estava de folga.

Foi preso pela Polícia Civil (PC) nesta segunda (3) um homem apontado como envolvido na morte do sargento de Polícia Militar (PM), Cláudio Roberto de Melo França, em Acará, nordeste do Pará.

