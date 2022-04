Após 450º partida pelo Corinthians, lateral direito Fagner já mira marca de 500 jogos

No empate contra a Portuguesa-RJ, na noite desta quarta-feira, pela Copa do Brasil, o lateral-direito Fagner completou 450 jogos com a camisa do Corinthians. Em entrevista à Corinthians TV, o atleta comemorou o feito e já mirou a marca de 500 partidas.

“Feliz, não poderia ser diferente. Como eu sempre falei, nunca imaginei alcançar esse número de jogos e estar podendo alcançar essa marca num clube tão grande quanto o Corinthians, um clube em que foi formado, é muito gratificante. Espero, a partir de agora, alcançar os 500, então é trabalhar e se cuidar bastante para conseguir chegar lá. Muito agradecido por ter conseguido essa marca de 450”, disse.

“Fico muito feliz de poder estar tanto tempo assim no clube direto, alcançando essas marcas. Espero alcançar e conquistar mais coisas ainda, porque sei que isso vai deixar meu nome na história do clube”, completou.

Em dez anos defendendo o clube, Fagner se consagra como o 14º jogador que mais vestiu a camisa do Timão. Ele também já conquistou cinco títulos: dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017) e três Paulistas (2017, 2018 e 2019).

Fagner, que tem contrato até o final de 2024, pode, inclusive, se tornar o segundo lateral-direito com mais jogos na história do Corinthians. Atualmente, a posição é ocupada por Idário, com 468. O primeiro é Zé Maria, com 599 jogos.

Com um vasto currículo vestindo a camisa do Timão, Fagner comentou sobre a influência positiva que ele passa para os atletas mais jovens do elenco alvinegro.

“Muito bacana, porque você acaba num determinado momento se tornando um dos mais experientes e acaba ajudando os mais jovens, como eu também já fui jovem e fui ajudado lá atrás. Você acaba, meio que naturalmente, sendo um espelho para esses mais jovens. Espero estar conseguindo passar alguma coisa boa para eles, para que eles consigam trilhar uma carreira e um caminho maravilhoso dentro do clube”, afirmou.

No próximo sábado, o líder Corinthians encara o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, na Arena Barueri, às 19 horas (de Brasília). Já na terça-feira, os comandados de Vítor Pereira recebem o Boca Juniors, na Neo Química Arena, pela Libertadores, às 21h30.

