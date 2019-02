Uniforme usado por Neymar em estreia será leiloado por PSG

Quase dez meses depois da estreia de Neymar no Paris Saint Germain, o uniforme usado pelo atacante na ocasião será leiloado pelo clube. As peças usadas na vitória sobre o Guingamp serão uma das atrações do jantar de gala realizado pela Fundação PSG, que acontece todo ano com o objetivo de arrecadar fundos para ações de caridade promovidas pela entidade.

A expectativa é que os 660 mil euros (aproximadamente 2,8 milhões de reais) embolsados no evento de 2017 seja superado. Para tanto, o leilão contará com outras peças de outros craques do futebol, além do uniforme amarelo do camisa 10.

O campeão nacional também colocará em leilão chuteiras autografadas pelo atacante Edinson Cavani, o maior artilheiro da história do clube francês. E além disso, estarão disponíveis para lances bolas assinadas pelo elenco do time parisiense.

Por fim, o PSG também vai oferecer uma experiência inovadora e diferente. O vencedor do lote número 6 poderá organizar um jogo com 29 de seus amigos, no gramado do Estádio Parc des Princes, e com direito a chegada de ônibus, vestiários e ainda passagem pela zona mista diante das câmeras do clube.

