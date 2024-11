Após 4h, reféns são libertados e criminoso é preso no Pará

Foto: Reprodução | O crime durou cerca de quatro horas, até que os reféns fossem libertados e o criminoso se entregasse à polícia.

Um assalto com reféns foi registrado na tarde desta sexta-feira (29) em um estabelecimento localizado na rua Curuçá, entre as travessas Manoel Evaristo e Soares Carneiro, no bairro do Umarizal, em Belém. O crime durou cerca de quatro horas, até que os reféns fossem libertados e o criminoso se entregasse à polícia.

Equipes da Polícia Militar (PM) estiveram no local para negociar com o criminoso. Segundo o tenente-coronel Sulivan, da PM, o incidente ocorreu quando quatro assaltantes tentaram realizar um roubo na região. Dois deles estavam em uma motocicleta e abordaram duas vítimas, também de moto, enquanto os outros suspeitos davam apoio à fuga nas proximidades.

Uma das vítimas era um agente de segurança pública, que reagiu e baleou um dos assaltantes. O criminoso ferido foi encaminhado a uma unidade de saúde, com a ajuda dos outros dois comparsas. Os três foram identificados e presos em flagrante.

O assaltante que estava na motocicleta tentou fugir e invadiu um lava-jato, onde fez duas pessoas reféns, usando uma pistola 9mm. Após mais de três horas de negociação, o criminoso concordou em liberar uma das vítimas, que recebeu atendimento médico no local e foi encaminhada por uma ambulância.

A negociação seguiu por mais duas horas, com o suspeito exigindo a presença de familiares, da imprensa e de um pastor, além de água e um carregador de celular. Por volta das 18h40, o assaltante libertou o segundo refém e se entregou à polícia. Ele foi conduzido para a Seccional de São Brás.

