Após acidente, madeiras nobres são apreendidas por ilegalidade, no nordeste do Pará

Condutor confessou origem ilícita da mercadoria. — Foto: Ascom PRF

Cerca de 35m³ de jatobá e ipê foram embargados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Cerca de 35 m² de madeiras nobres de jatobá e ipê foram apreendidos após um acidente, durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 140 da BR-153, em São Geraldo do Araguaia, no sudeste do Pará. A ação foi confirmada nesta segunda-feira (16).

Segundo a corporação, o motorista do caminhão envolvido fugiu e a PRF iniciou diligências para localizá-lo. Quando encontraram o condutor, ele foi abordado e confessou que os 35 m² de madeira mista eram de procedência ilícita.

As madeiras de jatobá e ipê são consideradas nobres para a produção de madeira serrada, já que são duráveis, resistentes e possuem aspectos visuais que agradam ao mercado consumidor.

A PRF informou que o condutor foi enquadrado por crime ambiental e a madeira foi encaminhada para os órgãos ambientais competentes.

A ocorrência também foi apresentada à Polícia Civil (PC) em São Geraldo do Araguaia, a fim de que fossem tomados todos os procedimentos cabíveis, conforme comunicou a corporação. (Com informações do São Geraldo do Araguaia).

Jornal Folha do Progresso em 16/01/2023/18:03:43

