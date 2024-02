Policial militar sofre tentativa de homicídio, em Moju

O crime aconteceu na noite de sábado (3). Segundo informações preliminares, a arma falhou e ele não pode atirar contra o sargento.

Uma dupla em uma moto tentou assassinar um sargento da Polícia Militar, na noite de sábado (3), na rua Caeté, bairro da Pedreira, no município de Moju, nordeste do Pará. Câmeras de segurança registraram toda a ação e mostram o momento da tentativa de homicídio contra o PM, que é lotado no 45º Batalhão, de Tailândia. Em nota, a Polícia Civil informou que os suspeitos foram presos.

O sargento é morador de Moju e estava em frente a casa onde mora, juntamente com familiares, quando a dupla chegou de moto. As câmeras mostram o momento em que a motocicleta para e o garupa puxa a arma de fogo e tenta disparar contra o policial. Segundo informações preliminares, a arma falhou e ele não pode atirar contra o sargento. Foi quando o PM puxou uma arma de fogo da roupa e atirou contra os suspeitos que tentam fugir.Um correu a pé e outro partiu em disparada com a moto. Segundo as informações da polícia, o sargento ainda conseguiu acertar um tiro na perna de um dos suspeitos. Após o atentado, equipes do 47º Batalhão de Polícia Militar iniciaram as buscas pelos suspeitos, mas não teriam conseguido localizar ou identificar os dois homens. Pelas câmeras era possível ver que a dupla usava capacete de moto, para dificultar a identificação.

Em nota, a Polícia Civil informou que já identificou e solicitou a prisão preventiva de dois suspeitos da tentativa de homicídio contra o policial militar, em Moju. Mais tarde, em outra nota, a Polícia Civil informou quem em conjunto com a PM, prendeu os suspeitos da tentativa de homicídio contra um policial militar na noite do último sábado (3). A dupla foi conduzida à delegacia de Moju e ficará à disposição da Justiça.DenuncieQuaisquer informações que ajudem na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

