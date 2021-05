Após descobrir traição, mulher exigiu que marido matasse amante

(Foto:Reprodução) – Um casal foi preso por atear fogo no corpo e matar uma jovem de 20 anos, Vitória Luiza da Silva. O caso aconteceu em São Paulo após uma mulher ter descoberto que o marido mantinha um caso extraconjugal com a vítima. Ela então exigiu que ele a executasse na frente dela.

Tudo começou quando a moça teve um relacionamento com o homem, sem saber que ele era casado. A mulher descobriu a traição e chegou a ligar para a jovem para confirmar a história. Assim que soube do casamento, Vitória rompeu o “namoro”, mas passou a ser perseguida pela mulher. E com a condição de perdoar o esposo, ela decidiu exigir a morte da jovem para seguir com o casamento.

O rapaz aceitou e preparou uma emboscada. No dia do crime ele fez contato com Vitória insinuando que havia se separado e que queria encontrar com ela. Vitória aceitou o encontro, mas assim que entrou no carro, se deparou com a esposa.

Já em área de mata, o ex-namorado atirou na cabeça da vítima na frente da esposa, que fez questão de assistir a tudo. Após o crime, eles lembraram do celular da vítima e resolveram voltar para se livrar dele. Ao chegar, perceberam que a jovem ainda estava viva e decidiram atear fogo nela.

Depoimentos de amigas confirmaram que viram o momento em que o carro do assassino estava na frente da casa dela e pistas colhidas na cena, ajudaram a polícia a chegar no suspeito.

Ele confessou o crime e tentou inocentar a esposa, mas os detalhes foram descobertos e ambos presos.

Com informações do Portal do Holanda

