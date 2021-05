Tio e sobrinha morrem em grave acidente na BR-163 em Trairão, PA

(Foto:Reprodução) – O acidente de proporção gravíssima aconteceu na noite deste domingo, 30/05/21, por volta das 19h30min, na Rodovia Santarém Cuiabá BR-163, na Cidade de Trairão, sudoeste do estado.

Informações apuradas pelo Blog do Junior Ribeiro de Itaituba, dão conta que, o casal identificado por; Bruno e Sarlene Souza, de 13 anos, moradores do Bairro do Cacau, em Trairão, (TIO E SOBRINHA), estavam em uma moto, quando bateram de frente com uma caminhonete, devido à forte batida; Tarlene foi arremessada há a cerca de 15 metros da BR-163, os dois não resistiram a forte batida e morreram a hora. Policiais Militares e Agentes da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local.

Alguns áudios foram postados sobre o acidente, de uma pessoa que esteve no local do acidente.

– “É o Bruno e a Sarlene aqui do bairro do Cacau, aqui do bairro do Cacau Bruno e a Sarlene.

– “Eles tinham acabado de abastecer no posto aqui no posto aqui do posto”.

– “bateram na caminhonete de frente, pá, aí, é muita velocidade, foi cai lá embaixo do mato. Bateu de frente, já tá, já foi a óbito já, já não tem mais vida, já morreu os dois. Ela, ela caiu, ela caiu distante da BR, uns uns quinze metros dentro do mato. Eu fui lá, bati a foto. Ele tá mais próximo, mas lá longe a muié dele.

“Bom, segundo informação o casal não estava bêbado, não estava, eh, provavelmente o rapaz da caminhonete, que eu não sei nem quem é”

Fonte: Blog do Junior Ribeiro de Itaituba

