Helicóptero do Corpo de Bombeiros cai durante buscas e deixa seis mortos em MG

Seis pessoas morreram na queda de um helicóptero do Corpo de Bombeiros de MG. O grupo participava de buscas a um avião agrícola que também tinha caído.

As equipes de busca levaram 12 horas para localizar os destroços que estavam espalhados no alto de uma montanha, na região central de Minas Gerais.

“Um helicóptero da Polícia Militar está fazendo o resgate dos corpos que estão sendo trazidos para um trevo de acesso a Ouro Preto (MG), onde os bombeiros e a defesa civil montaram uma base operacional”, diz repórter Fábio Villena.

“As equipes tiveram que acessar terrenos bastante íngrimes, e isso dificulta bastante pra fazer a operação de retirada com segurança”, disse o tenete-coronél Flávio Barreto, comandante do batalhão de rádio patrulhamento aéreo de MG.

O acidente foi no final da tarde desta sexta-feira (11). O helicóptero Arcanjo 4, do Corpo de Bombeiros, saiu de Belo Horizonte em direção a Ouro Preto para atender a ocorrência da queda de um monomotor agrícola.

O piloto do monomotor, que tinha atuado combatendo incêndios florestais na região, tinha morrido no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, antes de retornar para BH, o piloto do helicóptero reportou que não havia condições de voo por falta de visibilidade.

Mas, em seguida, o piloto decidiu subir voo. No início da viagem, o helicóptero bateu contra a serra e explodiu.

Uma foto mostra os 6 ocupantes minutos antes da decolagem:

o enfermeiro do Samu, Bruno Sudário;

o sargento Welerson;

o médico Rodrigo Trindade;

o capitão Wilker;

o sargento Gabriel;

o tenente Victor.

Nenhum deles sobreviveu.

“Nós estamos, pela nossa missão, acostumados a tratar de um desastre envolvendo diversas pessoas, mas quando estamos falando dos nossos irmãos de farda isso nos atinge de uma maneira muito singular. Então, é um momento da gente mostrar a nossa resiliência e fazer o nosso melhor como de costume. Inclusive, para os nossos irmãos de farda”, disse o tenente Henrique Barcellos, porta-voz do Corpo de Bombeiros

O helicóptero estava em operação desde 2014 e com situação normal, segundo o registro aeronáutico brasileiro. O Seripa vai investigar o acidente.

O presidente Lula lamentou as mortes e se solidarizou com as famílias e amigos das vítimas.

O governo de Minas decretou luto oficial de três dias.

As vítimas devem ser enterradas neste domingo (13).

Fonte: G1 MG e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/10/2024/09:41:49

