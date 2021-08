Arrumaram as ruas e esqueceram as pontes – O descaso do poder público em Novo Progresso

Ponte de acesso ao Setor Industrial fez uma vitima fatal o jovem entregador de gás “Jhoseph Wilker Moro” de 21 anos, teria tentado desviar de uma madeira solta sobre a ponte, mas acabou caindo e batendo a cabeça veio óbito.

“A ponte continua sem interdição e com a plancha solta o risco de acidente é visível”.



Definitivamente, o município de Novo Progresso tem um sério problema com pontes.

As pontes são construídas sem proteção e não possuem sinalização.

As pontes da cidade em sua maior parte têm ligação com os bairros mais distantes e são os casos mais emblemáticos, que se transformaram em novelas, com intermináveis aditivos, impasses e longas esperas.

Passa governo entra governo, as medidas são as mesmas o concerto paliativo, sem inovações sem pensar no usuário que é o mais prejudicado.

As velhas estruturas são reformadas com sistema; tira a madeira danificada e se coloca outra. “Não tem visão que o veiculo passa por ela e o pedestre também”.

Pontes estreitas sem corrimão e muitas vezes sem as travas laterais que impedem a queda de veículo.

A da Orival Prazeres foi reformada a poucos dias passou um mês praticamente para se trocar planchas o acesso liberado mostra que a falta de criatividade do poder público, a mesma estrutura foi aplicada, o risco de queda principalmente de motociclista no local. Pedestres tem que passar espremidos na lateral.

Vejam foto

A ponte da avenida Jamanxim, um buraco sempre aparece no local, provocando acidentes graves com motocicletas, a prefeitura joga terra para tapar, o problema está concentrado nesta nesta estrutura, que nunca passou por manutenções mais completas. “O Perigo é constante, não existe preocupação dos governantes”!

Terra encobre a ponte da jamanxim veja a imagem abaixo;

Em 2020, um engenheiro ouvido pelo Jornal Folha do Progresso afirmou que a falta de manutenção encurtou a vida útil das pontes.

O Poder Público não tem o direito de agir somente depois da “casa arrombada”. Não há desculpa para isso. Nem falta de recursos, nem falta de pessoal. É obrigação. Se antes não havia recursos para a reforma das pontes e fazer as passarelas, agora é necessária a obra, pois riscos são reais, mas não se pode admitir uma nova farra de desculpas.

Os progressenses acompanharam num misto de apreensão e decepção a restauração da Ponte do Jamanxim, que consumiu mais de R$ 600 mil. Ninguém mais quer ver o dinheiro público mal empregado em obras duvidosas ou nas mãos de empreiteiras. Foi pago com o dinheiro dos outros! Prefeitura só embolsou/;

Pontes do Interior

As pontes das vicinais são em número ainda maior, muitas delas sem planchas com madeira roliça atravessada de um lado ao outro fazem o acesso de veículos. Elas são construídas sem proteção e não possuem sinalização. Não temos o numero exato das pontes em vicinais na área rural do município, no entanto em sua maioria estão danificadas, muitas delas que faz o reparo são os próprios moradores por conta e custo sem repassar ao poder público.

VEREADOR “NANDO” AGRADECE DEUS E AOS MORADORES AJUDA PARA REFORMAR PONTE -ASSISTA

Velho Sistema

Passado seus quase 30 anos o município de Novo Progresso em 2021 ainda adota as mesmas medidas do 1º prefeito. Na época como ainda é hoje, os moradores emprestam maquinas e/ou colaboram com combustível, alimentação, hospedagem até com recurso financeiro para poderem ter melhorias nas suas vicinais. Décadas para cá só muda o discurso em época de pleito eleitoral, as medidas são as mesmas como são as desculpas do prefeito, que não para de gastar o dinheiro público com altos contratos em busca de retorno para os seus. Enquanto isto a população sofre e paga alto custo pelo descaso do poder público.

OPINIÃO

ESTE EXEMPLO DO ALCAIDE INCENTIVA OS PRETENSOS CANDIDATOS A PREFEITO; BASTA SEGUIR O EXEMPLO DO ELEITO PROMETER, PROMETER E INVENTAR BASTANTE, NOMEAR A MULHER NO PRIMEIRO ESCALÃO CUMPRIR ACORDO COM O VICE QUE CONVENCE A TODOS E DEPOIS ARRUMAR DESCULPAS PARA TENTAR SE MANTER NO CARGO POR QUATRO ANOS……

Por:Adecio Piran para o Jornal Folha do Progresso

